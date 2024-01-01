Ferrari F40 розтрощив на заправці старий Volvo: відео

Старі Volvo мають репутацію міцних автомобілів, проте нове відео аварії у Німеччині, свідчить про те, що не завжди, здавалося б, крихка Ferrari отримує значні пошкодження в ДТП.

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Як пише Carscoops, зіткнення сталось поблизу Нюрбургрингу, а його учасниками стали Ferrari F40 та Volvo 850 1997 року випуску. Італійський спорткар, фактично, в’їхав у нерухомий універсал, що чекав на заправку, тож винним у ДТП є водій Ferrari. Удар не був сильним, але у Volvo тріснув задній бампер та відпала вихлопна система.

Водночас F40, схоже, уникнула значних пошкоджень й отримала лише декілька потертостей. Попри це, очевидно, що ремонт Ferrari обійдеться набагато дорожче, ніж Volvo. На кадрах помітно, що зіткнення можна було легко уникнути, адже водій спорткара мав достатньо вільного місця.