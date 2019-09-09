Это открытая версия купе F8 Tributo, хотя сам производитель называет новинку наследником 488 Spider.

Через полгода после дебюта купе Ferrari выкатила его открытую версию F8 Spider с жесткой складной крышей. Лишиться крыши над головой можно всего за 14 секунд, делать это допускается на скоростях до 45 км/час.

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Ferrari F8 Spider хоть спереди и идентичен F8 Tributo, имеет иную корму, где разместился механизм складывания крыши. Автомобиль получил новую крышку моторного отсека с двумя выразительными буграми и основательно переработанное антикрыло.

Фото: Ferrari F8 Spider 2020 / Ferrari

В сравнении с предшественником, Ferrari 488 Spider, новинка оказалась на 20 кило легче, однако на те же 20 кило тяжелее хардкорный 488 Pista Spider. Как ни странно, у открытой модели даже лучшая динамика (на 10%), чем у Tributo.