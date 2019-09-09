Це відкрита версія купе F8 Tributo, хоча сам виробник називає новинку спадкоємцем 488 Spider.

Через півроку, після дебюту купе Ferrari викотила його відкриту версію F8 Spider з жорстким складаний дахом. Позбутися даху над головою можна усього за 14 секунд, робити це допускається на швидкостях до 45 км/год.

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Ferrari F8 Spider хоч спереду й ідентичний F8 Tributo, має інакшу корму, де розмістився механізм складання даху. Автомобіль отримав нову кришку моторного відсіку з двома виразними горбами і грунтовно перероблене антикрило.

Фото: Ferrari F8 Spider 2020 / Ferrari

У порівнянні з попередником, Ferrari 488 Spider, новинка виявилася на 20 кіло легшою, однак на ті ж 20 кіло важчою за хардкорний 488 Pista Spider. Як не дивно, у відкритої моделі навіть краща динаміка (на 10%), ніж у Tributo.





У моторному відсіку суперкара гарчатиме 3,9-літровий V8 від F8 Tributo. Мотор розвиває 720 к.с. при 8 000 об/хв і 770 Нм крутного моменту, доступних вже на 3250 об/хв. У Ferrari стверджують, що 50-сильної прибавки в порівнянні з потужністю двигуна 488 Spider вдалося домогтися за рахунок застосування деяких рішень зі світу великих перегонів – наприклад, двигуну оновили систему впуску, додали титанових компонентів і особливі випускні колектори.

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