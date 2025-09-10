Ferrari представила новый флагман 849 Testarossa: теперь это 1050-сильный плагин-гибрид

Название Testarossa (с итальянского – “рыжеволосый”) на самом деле уходит корнями гораздо раньше культового автомобиля 1980-х и начала 1990-х годов. Гоночные автомобили Ferrari в 1950-х годах часто называли так из-за их красных клапанных крышек. Позже название приобрело еще большее значение, когда его применили к серийному автомобилю 1984 года. Новая 849 Testarossa поступит в продажу уже со следующего года и будет доступна в версиях купе или Spider (кабриолет).

Силовая установка автомобиля генерирует мощность в 1050 лошадиных сил. Она напоминает агрегат SF90, но была значительно модифицирована. В частности, только мощность V8 с двойным турбонаддувом увеличили до 830 л.с., а электромоторы генерируют еще до 218 л.с. каждый. Двигатель получил новые головки блока цилиндров, выпускные коллекторы и турбокомпрессоры. Эти турбины являются самыми большими, когда-либо устанавливаемыми на серийный Ferrari. Два из трех электромоторов расположены на передней оси.

Они выполняют функцию векторизации крутящего момента в поворотах, для обеспечения наилучшего сцепления с асфальтом. Третий мотор расположен между двигателем и коробкой передач. Плагин-гибридная установка позволяет преодолеть до 25 километров на электротяге благодаря батарее емкостью 7,45 кВт-ч. Интересно, что те, кто хочет использовать 849 Testarossa в режиме электромобиля, получат мощность только на передние колеса и будут ограничены скоростью 130 км/ч.

Разгон от 0 до 100 км/ч для версии купе составляет 2,2 секунды, а от 0 до 200 км/ч – всего 6,3 секунды. Spider будет немного медленнее, поскольку весит больше. К слову, силовая установка модели работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, как у болида Формулы 1. Что касается дизайна, новая 849 Testarossa почти не имеет сходства с оригиналом. Ее стиль больше напоминает SF90 или SP3 Daytona с большим количеством ретро-элементов.

Особенностью являются большие боковые воздухозаборники, интегрированные в двери. Носовая часть автомобиля позаимствовала свой стиль от Ferrari 1980-х годов с горизонтальной панелью, соединяющей фары. В салоне есть селектор передач в стиле F80, руль с физическими кнопками, кокпит, отделяющий зону водителя от пассажира и сенсорные экраны. Покупатели могут выбрать комфортные или гоночные сиденья. Стоимость модели будет объявлена позже, но, ожидается, что она будет значительно выше стартовой цены SF90, которая составляет около 470 000 долларов.