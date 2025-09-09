В Киеве оштрафовали водителя Ferrari за скорость 186 километров в час

Патрульная полиция Киева продолжает привлекать к административной ответственности водителей, которые превышают установленные украинскими правилами дорожного движения ограничения скорости.

Во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam, инспекторы остановили водителей автомобилей Lexus и Ferrari, которые двигались по городу со скоростью 194 км/ч и 186 км/ч соответственно.

На водителей патрульные вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции напоминают, что согласно ПДД, максимально допустимая скорость движения транспортных средств:

в населенных пунктах - 50 км/ч;

за пределами - 90 км/ч;

на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, что отделены друг от друга разделительной полосой - 110 км/ч;

на автомагистралях - 130 км/ч.

За превышение скорости установлены следующие штрафы: 340 гривен за превышение от 20 до 50 км/ч и 1700 гривен за превышение более чем на 50 км/ч.