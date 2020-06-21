Оригинальная лента "Это было свидание" была создана в 1976 году, вопреки всем правилам кино и правилам дорожного движения.

В оригинальном фильме С'était un rendez-vous (“Это было свидание”) французский режиссер Клод Лелуш установил на капот собственного автомобиля Mercedes-Benz 450SEL видеокамеру и промчался по улицам Парижа, как сумасшедший. На постере короткометражки красовалась переднее крыло Ferrari 275GTB и фильм вошел в историю, как “кино о Феррари”.

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44 года спустя Клод Лелуш переснял свой хулиганский фильм под эгидой Ferrari и уже с настоящим “гарцующем жеребцом”, хотя за руль уже не садился. Зато управлять автомобилем доверили гонщику Шарлю Леклеру. Съемки на этот раз проходили не в Париже, а в Монте-Карло, причем именно в тот день, когда на улицах города должна была проходить гонка Формулы 1 Гран При Монако, отмененная из-за коронавируса.

Главным героем римейка стал новый суперкар Ferrari SF90 Stradale, который несет пионерское знамя итальянской марки, имея первенство во многих аспектах. Это первый гибрид PHEV в истории Ferrari, первый серийный спорткар с силовой установкой на 1000 л. с., аэродинамика создает прижимную силу в 390 кило на скорости 250 км/ч, а соотношение массы к мощности составляет 1,57 кило на 1 лошадиную силу. Суперкар ускоряется с места до первой сотни за 2,5 секунды, вторую набирает за 6,7 секунд, после старта, а масимальна скорость, на которую он способен, составляет 340 км/час. Кроме того, за счет аккумулятора и трех электромоторов, автомобиль способен проехать 25 километров исключительно на электроэнергии, причем в таком режиме он способен развивать максимальную скорость в 135 км/час.

Многих поклонников бренда Ferrari и творчества Лелуша лента разочаровала – современным кадрам не хватает “подлинности” и хулиганского духа оригинала.

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