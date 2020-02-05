Компанія з Маранелло оприлюднила щорічний фінансовий звіт, показавши рекордну виручку майже в 4 мільярди євро.

Ferrari не хватает популярных у покупателей кроссоверов, нет среди моделей и седанов, однако появились невиданные ранее хэтчбек и гибридное купе. Сейчас модельный ряд марки насчитывает только семь базовых моделей, 13 – если считать открытые версии и мелкосерийные Monza.

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Исторический момент, Ferrari меняет статус из нишевого производителя на массового: в течение 2019 года были реализованы 10 131 автомобиль с гарцующем конем на капоте. А вскоре итальянская марка пополнит свой список моделей новинками, призванными еще больше поднять спрос на автомобили Ferrari – теми самыми кроссовером и четырехдверкой, для конкуренции с Porsche Cayenne и Porsche Panamera.

Прирост в показателях продаж Ferrari составил 9,5%, по сравнению с объемом 2018 года. Впервые в истории марки годовые продажи пересекли отметку в 10 тысяч машин. Чистая прибыль компании составила 3,766 миллиарда евро.

Лучше всего Ferrari продавались в Европе, Африке и на Ближнем Востоке: 4895 автомобилей. Южная и Северная Америка заказала 2900 машин, Китай, Гонконг и Тайвань – 836, еще полторы тысячи купили в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2019 компания вывела на рынок новые модели: Roma, SF90 Stradale, F8 Tributo, Monza SP1 и Monza SP2, а также кабриолеты 812 GTS и F8 Spider. В нынешнем году ожидается затишье, а в следующем Ferrari обещает вывести на рынок долгожданный кроссовер. Кроме того, после 2022 года, линейку Ferrari должна пополнить новая флагманская модель, о которой сейчас почти ничего не известно.

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