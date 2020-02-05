Компанія з Маранелло оприлюднила щорічний фінансовий звіт, показавши рекордну виручку майже в 4 мільярди євро.

Ferrari бракує популярних у покупців кросоверів, немає серед моделей і седанів, однак з’явились небачені раніше хетчбек та гібридне купе. Наразі модельний ряд марки налічує лише сім базових моделей, 13 – якщо рахувати відкриті версії та дрібносерійні Monza.

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Історичний момент, Ferrari змінює статус з нішевого виробника на масового: протягом 2019 року було реалізовано 10 131 автомобіль з гарцюючим конем на капоті. А незабаром італійська марка поповнить свій список моделей новинками, покликаними ще більше підняти попит на автомобілі Ferrari – тими самими кросовером та чотиридверкою, для конкуренції з Porsche Cayenne та Porsche Panamera.

Приріст в показниках продажів Ferrari склав 9,5%, порівняно з об’ємом 2018 року. Вперше в історії марки річні продажі перетнули позначку в 10 тисяч машин. Чистий прибуток компанії склав 3,766 мільярда євро.

Найкраще Ferrari продавались в Європі, Африці та на Близькому Сході: 4895 автомобілів. Південна та Північна Америка замовила 2900 машин, Китай, Гонконг і Тайвань – 836, ще півтори тисячі купили в інших країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У 2019 компанія вивела на ринок нові моделі: Roma, SF90 Stradale, F8 Tributo, Monza SP1 та Monza SP2, а також кабріолети 812 GTS та F8 Spider. Нинішнього року очікується затишшя, а наступного Ferrari обіцяє вивести на ринок довгоочікуваний кросовер. Крім того, після 2022 року, лінійку Ferrari повинна поповнити нова флагманська модель, про яку зараз майже нічого не відомо.

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