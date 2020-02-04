На стрибок вартості вплинув фінансовий звіт постачальника акумуляторів – компанії Panasonic.

Компанія Panasonic опублікувала квартальний фінансовий звіт, у якому, вперше з моменту партнерства із Tesla, показала прибуток.

Також цікаво: Бізнесовий лайф-хак від Volkswagen: виробник купуватиме в себе власні автомобілі

Акції Tesla в понеділок зросли на 20%, показавши найбільший одноденний приріст з 2013 року. Вартість однієї акції сягнула 780 доларів. При цьому сам виробник електромобілів та інвестори прогнозують, що до 2024 року вартість акцій зросте в 10 разів.

Тенденція на стрімкий зріст дійсно помітна: акції Tesla додали в ціні більш ніж 30%, відтоді, як автовиробник опублікував свій другий квартальний звіт про прибутки. Компанія Tesla Inc коштує дорожче, ніж General Motors і Ford разом узяті, ринкова капіталізація Tesla перевищила 100 мільярдів доларів і впритул наблизилась до лідера індустрії – концерну Volkswagen AG.

Не останню роль у позитивних змінах відіграє нова фабрика Tesla у Шанхаї, однак останній стрімкий приріст пов’язаний з Panasonic Corp. Після численних затримок, через власних постачальників, Panasonic нарешті вийшов на потрібний автовиробнику рівень виробництва акумуляторів.

“Ми наздоганяємо, оскільки Tesla швидко розширює виробництво”, – сказав головний фінансовий директор компанії Panasonic Хіроказу Умеда на брифінгу, маючи на увазі виробництво акумуляторних батарей та процеси на фабриці у Неваді, котра є спільним підприємством двох фірм.

Минулого квітня Маск заявив, що виробництво акумуляторів стало причиною обмеження у виробництві седанів Tesla Model 3. Позбувшись цих обмежень, Tesla швидко нарощує об’єми виробництва, аби задовольнити попит на електрокари.

За оцінкою компанії з управління інвестиціями Ark Invest, акції компанії Tesla до 2024 року виростуть в ціні до 7000 доларів.

Для виробництва на новому заводі Tesla у Китаї, виробник уклав угоду на постачання акумуляторів з південнокорейською LG Chem Ltd та китайською CATL. Тим часом Panasonic домовився з Toyota Motor Corp про партнерство в області розробки і виробництва акумуляторів для електрокарів.

Також цікаво: Hyundai відкриває виробництво електрокросовера Kona Electric в Європі