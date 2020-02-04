На скачок стоимости повлиял финансовый отчет поставщика аккумуляторов – компании Panasonic.

Компания Panasonic опубликовала квартальный финансовый отчет, в котором, впервые с момента партнерства с Tesla показала прибыль.

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Акции Tesla в понедельник выросли на 20%, показав самый большой однодневный прирост с 2013 года. Стоимость одной акции составила 780 долларов. При этом сам производитель электромобилей и инвесторы прогнозируют, что к 2024 году стоимость акций возрастет в 10 раз.

Тенденция стремительного роста действительно заметна: акции Tesla прибавили в цене более 30%, с тех пор, как автопроизводитель опубликовал свой второй квартальный отчет о прибыли. Компания Tesla Inc стоит дороже, чем General Motors и Ford вместе взятые, рыночная капитализация Tesla превысила 100 миллиардов долларов и вплотную приблизилась к лидеру индустрии – концерну Volkswagen AG.

Не последнюю роль в позитивных изменениях играет новая фабрика Tesla в Шанхае, однако последний стремительный прирост связан с Panasonic Corp. После многочисленных задержек, из-за собственных поставщиков, Panasonic наконец вышел на нужный автопроизводителю уровень производства аккумуляторов.

"Мы догоняем, поскольку Tesla быстро расширяет производство", – сказал главный финансовый директор компании Panasonic Хироказу Умэда на брифинге, имея в виду производство аккумуляторных батарей и процессы на фабрике в Неваде, которая является совместным предприятием двух компаний.

В прошлом апреле Маск заявил, что производство аккумуляторов стало причиной ограничения в производстве седанов Tesla Model 3. Избавившись этих ограничений, Tesla быстро наращивает объемы производства, чтобы удовлетворить спрос на электрокары.

По оценке компании по управлению инвестициями Ark Invest, акции компании Tesla до 2024 года вырастут в цене до 7 тысяч долларов.

Для производства на новом заводе Tesla в Китае, производитель заключил соглашение на поставку аккумуляторов с южнокорейской LG Chem Ltd и китайской CATL. Между тем Panasonic договорился с Toyota Motor Corp о партнерстве в области разработки и производства аккумуляторов для электрокаров.

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