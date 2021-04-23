Это будет кольцевой чемпионат, устроенный по подобию гонок класса GT3, но с более мощными и динамичными машинами.

Конструкторы электромобилей без предварительного опыта в автоспорте с двигателями внутреннего сгорания и производители, которые уже соревнуются в классе GT3, смогут принять участие в этой новой категории соревнований и могут использовать архитектуру и некоторые элементы дизайна своих существующих автомобилей и превращать ДВС машины на электрические.

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К чемпионату Formula E с электрическими формульными болидами присоединилась новая категория туринговых соревнований – Electric GT. Это будут гонки на полноразмерном гоночном круге, на автомобилях с ограниченной до 577 лошадиных сил мощностью и массой от 1 490 до 1 530 килограммов.

Конструкторы смогут выбрать двух или четырехмоторные силовые установки и конфигурации привода на одну или обе оси. Они также будут иметь динамические системы управления автомобилем, которые автоматически регулируют крутящий момент каждого колеса независимо для улучшения управляемости.

Производители будут создавать собственные макеты аккумуляторов на заказ с использованием литий-ионных элементов от Saft, дочерней компании нефтяной компании Total. Эти ячейки поддерживают 700-киловаттную скоростную зарядку и могут восстановить энергоресурс на 60 процентов за несколько минут на питстопе.

Фото: официальные рендеры гоночного электрокара новой серии FIA / FIA