Це буде кільцевий чемпіонат, влаштований за подобою перегонів класу GT3, але з більш потужними та динамічнішими машинами.

Конструктори електромобілів без попереднього досвіду в автоспорті з двигунами внутрішнього згоряння та виробники, що вже змагаються у класі GT3, зможуть взяти участь у цій новій категорії змагань та можуть використовувати архітектуру і деякі елементи дизайну своїх існуючих автомобілів та перетворювати ДВЗ машини на електричні.

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До чемпіоната Formula E з електричними формульними болідами приєдналась нова категорія турінгових змагань – Electric GT. Це будуть перегони на повнорозмірному гоночному колі, на автомобілях з обмеженою до 577 кінських сил потужністю і масою від 1490 до 1530 кілограмів.

Конструктори зможуть вибрати дво- або чотиримоторні силові установки та конфігурації приводу на одну або обидві осі. Вони також матимуть динамічні системи управління автомобілем, які автоматично регулюють крутний момент кожного колеса незалежно для поліпшення керованості.

Виробники створюватимуть власні макети акумуляторів на замовлення з використанням літій-іонних елементів від Saft, дочірньої компанії нафтової компанії Total. Ці осередки підтримують 700-кіловатну швидкісну зарядку і можуть відновити енергоресурс на 60 відсотків за кілька хвилин на пітстопі.

Фото: офіційні рендери гоночного електрокара нової серії FIA / FIA