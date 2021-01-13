Archer Aviation – один из многочисленных стартапов, которые пытаются построить электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), среди Volocopter, Hyundai, Lilium и многих других. Однако стартап укрепил свою позицию, благодаря партнерству с Fiat Chrysler Automobiles.

Концерн Fiat Chrysler объявил о сотрудничестве со стартапом Archer Aviation для совместной разработки электрического аэротакси, сообщает Engadget.

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Автопроизводитель обеспечит разработчиков доступом к передовым технологиям и материалам и поделится своим конструкторским опытом. В свою очередь, Archer Aviation сможет ускорить воплощение своих планов по производству аэротакси и будет строить их для концерна Fiat Chrysler.

По планам, электрический авиатранспорт сможет передвигаться в воздухе со скоростью до 240 километров в час и сможет преодолевать до 100 километров на полном заряде батарей. Концепт разработчики обещают представить уже в этом году, а в 2023 году начать производство. Принципиальный дизайн аппарата уже готов – он представляет собой гладкую конструкцию с V-образным хвостом и шестью винтами на крыльях. Однако это лишь основа конструкции, которую разработчики еще дорабатывают.

Фото: аэротакси Archer Aviation / Engadget