Archer Aviation – один із численних стартапів, які намагаються побудувати електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), серед Volocopter, Hyundai, Lilium та багатьох інших. Однак стартап зміцнив свою позицію, завдяки партнерству з Fiat Chrysler Automobiles.

Концерн Fiat Chrysler оголосив про співпрацю зі стартапом Archer Aviation для спільної розробки електричного аеротаксі, повідомляє Engadget.

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Автовиробник забезпечить розробників доступом до передових технологій та матеріалів і поділиться своїм конструкторським досвідом. У свою чергу, Archer Aviation зможе прискорити втілення своїх планів з виробництва аеротаксі та будуватиме їх для концерну Fiat Chrysler.

За планами, електричний авіатранспорт зможе пересуватися в повітрі зі швидкістю до 240 кілометрів на годину і зможе долати до 100 кілометрів на повному заряді батарей. Концепт розробники обіцяють представити вже цього року, а у 2023 році розпочати виробництво. Принциповий дизайн апарату вже готовий – він являє собою гладку конструкцію з V-подібним хвостом та шістьма гвинтами на крилах. Однак це лише основа конструкції, яку розробники ще доопрацьовують.

Фото: аеротаксі Archer Aviation / Engadget