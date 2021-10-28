Фактически это ребейджинг уже известных нам микровенов Opel, Peugeot, Citroen и Toyota. Зато оба будут доступны в электрическом формате.

Бренд Fiat, входящий в группу Stellantis, представил новую линейку моделей в классах MPV и LCV. Коммерческий и пассажирский фургоны Ulysse и Scudo будут предлагаться как с ДВС, так и с электрическими силовыми установками.

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Новинки, вероятно, заменят Fiat Talento, который был итальянским братом Renault Traffic, Nissan NV300 и Opel Vivaro.

Пассажирский Fiat Ulysse будет доступен в разных конфигурациях с шестью-девятью сиденьями, что удовлетворит потребности больших семей и перевозчиков. Аналогично Fiat Professional предложит новый Scudo в кузовах Van, Combi и Cab с большей или меньшей багажной зоной.

В формах Fiat Scudo/Ulysse легко узнаются Peugeot Expert/Traveller, Citroën Jumpy/SpaceTourer, Opel/Vauxhall Vivaro/Zafira Life и Toyota Proace/Proace Verso. Все эти модели основаны на платформе EMP2, имеют одинаковые панели кузова и интерьера. Единственными отличиями являются радиаторная решетка, графика фар и логотипы.

Fiat будет предлагать свои фургончики только с дизельными двигателями в паре с механической или 8-скоростной автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Ожидается, что полностью электрические версии будут использовать электродвигатель мощностью 134 л.

Названия Ulysse и Scudo бренд Fiat использовал между 1994-2002 и 1996-2016 годами. Как и их предки, Fiat Ulysse и Scudo 2021 года будут выпускать на заводе Stellantis Horain во Франции вместе с другими родственными моделями. Scudo будет доступен для заказа в большинстве стран до конца 2021 или в начале 2022 года, а Ulysse – чуть позже, в первом квартале 2022 года.

Фото: Fiat Scudo и Ulysse 2021-2022 модельного года / Stellantis