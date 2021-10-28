Фактично це ребейджинг вже відомих нам мікровенів Opel, Peugeot, Citroen, та Toyota. Зате обидва одразу будуть доступні в електричному форматі.

Бренд Fiat, який входить у групу Stellantis, представив нову лінійку моделей у класах MPV та LCV. Комерційний та пасажирський фургони Ulysse і Scudo будуть пропонуватись як з ДВЗ, так і з електричними силовими установками.

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Новинки, ймовірно, замінять Fiat Talento, який був італійським “братом” Renault Traffic, Nissan NV300 та Opel Vivaro.

Пасажирський Fiat Ulysse буде доступний у різних конфігураціях з шістьма-дев’ятьма сидіннями, що задовольнить потреби великих сімей та перевізників. Аналогічно, Fiat Professional запропонує новий Scudo у кузовах Van, Combi та Cab із більшою чи меншою багажною зоною.

У формах Fiat Scudo/Ulysse легко впізнаються Peugeot Expert/Traveller, Citroën Jumpy/SpaceTourer, Opel/Vauxhall Vivaro/Zafira Life та Toyota Proace/Proace Verso. Усі ці моделі засновані на платформі EMP2, мають однакові панелі кузова та інтер’єру. Єдиними відмінностями є решітка радіатора, графіка фар та логотипи.

Fiat пропонуватиме свої фургончики лише з дизельними двигунами в парі з механічною або 8-швидкісною автоматичною коробкою передач, яка передає потужність на передні колеса. Очікується, що повністю електричні версії будуть використовувати електродвигун потужністю 134 к.с.

Назви Ulysse та Scudo бренд Fiat використовував між 1994-2002 і 1996-2016 роками. Як і їхні предки, Fiat Ulysse і Scudo 2021 року випускатимуть на заводі Stellantis Horain у Франції разом з іншими спорідненими моделями. Scudo буде доступний для замовлення в більшості країн до кінця 2021 або на початку 2022 року, а Ulysse – трохи пізніше, в першому кварталі 2022 року.

Фото: Fiat Scudo та Ulysse 2021-2022 модельного року / Stellantis