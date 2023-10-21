Несвоевременная замена фильтра салона может усугубить безопасность автомобиля и даже привести к проблемам со здоровьем водителя или пассажиров.

Фильтр салона обычно меняют по регламенту, указанному в сервисной книге. Однако есть случаи, когда он требует замены раньше времени.

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Главная функция фильтра салона состоит в том, чтобы удерживать пыль, грязь, аллергены, бактерии и другие загрязнения из воздуха, попадающего в салон автомобиля. Давайте рассмотрим, когда и как частенько необходимо поменять фильтр салона.

Пробег автомобиля

Одним из основных факторов, влияющих на необходимость замены фильтра салона, является пробег автомобиля. Производители обычно советуют менять фильтр салона каждые 15 000 – 30 000 км. Однако этот промежуток может изменяться в зависимости от модели и модели автомобиля, а также от условий эксплуатации.

Салонный фильтр Bosch защищает пассажиров от пыльцы, пыли и вредных веществ, снижает количество отложений на испарителе системы кондиционирования и поддерживает его эффективность. Фильтр с активированным углем обеспечивает дополнительную защиту от вредных газов с неприятным запахом. Рекламна інформація

Условия эксплуатации

Условия, в которых используется автомобиль, могут влиять на скорость загрязнения фильтра салона. Например, если вы часто ездите по грунтовым дорогам, это может привести к быстрому загрязнению фильтра, и вам понадобится менять его чаще. Если вы часто пользуетесь кондиционером или обогревателем, фильтр может загрязняться быстрее. Тополиный пух тоже быстро забивает фильтр салона.

Эксплуатация по грунтовым дорогам быстро приводит к засорению фильтра салона.

Аллергии и состояние здоровья

Если вы или ваши пассажиры страдают аллергическими или респираторными заболеваниями, регулярная замена фильтра салона может быть особенно важной. Чистый фильтр поможет снизить уровень аллергенов и пыли в салоне автомобиля и улучшить качество воздуха. В таких случаях лучше использовать угольный фильтр.

Угольный фильтр стоит немного дороже обычного, но способен задерживать запахи и уменьшать аллергические реакции.

Симптомы загрязнения

Есть некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что фильтр салона нужно заменить, не дожидаясь очередной плановой замены.

Ухудшение потока воздуха. Если вентиляция стала менее эффективной и воздух не выходит наружу, это может являться признаком загрязненного фильтра.

Забитый фильтр салона может стать причиной запотевания окон. Это плохо сказывается на безопасности вождения.

Запотевание окон. Засоренный фильтр салона усугубляет поток воздуха и в плохую погоду может насыщаться влагой. Если окна автомобиля потеют изнутри и долго остаются непрозрачными даже при включении печки так кондиционера – скорее всего, пора заменить фильтр салона.

Ухудшение запаха в салоне. Загрязненный фильтр может приводить к неприятному запаху в салоне, особенно при использовании кондиционера и включении режима рециркуляции.

Ухудшение качества воздуха. Если вы чувствуете ухудшение качества воздуха в салоне, например раздражительность глаз или раздражение дыхательных путей, это может быть следствием загрязненного фильтра.

Где расположен и сколько стоит

Чаще всего фильтр салона расположен снизу в районе бардачка. На некоторых моделях к нему можно добраться из-под капота – он может быть расположен в районе дворников. Обычно для замены фильтра салона не требуется много инструмента. Это относительно простая операция, которую самостоятельно может выполнить рядовой автолюбитель.

Для бюджетного Renault Logan обычный фильтр салона стоит 5-10 долларов. Для премиального Jaguar XF угольный фильтр будет стоить чуть больше 20 долларов.

Выводы

Регулярная замена фильтра салона помогает поддерживать чистоту и качество воздуха в салоне автомобиля, улучшает комфорт и здоровье пассажиров и поддерживает эффективность вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по замене фильтра обычно приводятся в инструкции к автомобилю или на веб-сайте производителя. Однако существуют описанные выше случаи, когда фильтр салона нужно менять чаще.