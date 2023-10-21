Невчасна заміна фільтра салону може погрішити безпеку автомобіля і навіть призвести до проблем зі здоров’ям водія чи пасажирів.

Фільтр салону зазвичай міняють за регламентом, вказаним у сервісній книжці. Проте є випадки, коли він потребує заміни завчасно.

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Головна функція фільтру салону полягає в тому, щоб утримувати пил, бруд, алергени, бактерії та інші забруднення з повітря, яке потрапляє в салон автомобіля. Розгляньмо, коли і як часто потрібно міняти фільтр салону.

Пробіг автомобіля

Одним з основних факторів, які впливають на потребу заміни фільтра салону, є пробіг автомобіля. Виробники зазвичай рекомендують міняти фільтр салону кожні 15 000 – 30 000 кілометрів. Проте цей проміжок може змінюватися в залежності від марки та моделі автомобіля, а також від умов експлуатації.

Салонний фільтр Bosch захищає пасажирів від пилку, пилу та шкідливих речовин, знижує кількість відкладень на випарнику системи кондиціонування та підтримує його ефективність. Фільтр з активованим вугіллям забезпечує додатковий захист від шкідливих газів з неприємним запахом. Рекламна інформація

Умови експлуатації

Умови, в яких ви використовуєте автомобіль, можуть впливати на швидкість забруднення фільтра салону. Наприклад, якщо ви часто їздите ґрунтовими дорогами, це може призвести до швидкого забруднення фільтра, і вам знадобиться замінити його частіше. Якщо ви часто користуєтеся кондиціонером або обігрівачем, фільтр може забруднюватися швидше. Тополиний пух теж швидко забиває фільтр салону.

Експлуатація ґрунтовими дорогами швидко призводить до засмічення фільтра салону

Алергії та стан здоров'я

Якщо ви або ваші пасажири мають алергічні або респіраторні захворювання, регулярна заміна фільтра салону може бути особливо важливою. Чистий фільтр допоможе знизити рівень алергенів та пилу в салоні автомобіля і поліпшити якість повітря. У таких випадках краще використовувати вугільний фільтр.

Вугільний фільтр коштує трошки дорожче за звичайний, але він здатний затримувати запахи та зменшувати алергічні реакції

Симптоми забруднення

Є деякі симптоми, які можуть свідчити про те, що фільтр салону потрібно замінити, не чекаючи чергової планової заміни.

Погіршення потоку повітря. Якщо вентиляція стала менш ефективною і повітря не виходить назовні, це може бути ознакою забрудненого фільтра.

Забитий фільтр салону може стати причиною запотівання вікон. Це погано позначається на безпеці керування автомобілем

Запотівання вікон. Засмічений фільтр салону погіршує потік повітря і у погану погоду може насичуватись вологою. Якщо вікна автомобіля пітніють зсередини і довго лишаються непрозорими навіть при ввімкненні пічки так кондиціонера – швидше за все, настав час замінити фільтр салону.

Погіршення запаху в салоні. Забруднений фільтр може призводити до неприємного запаху в салоні, особливо при використанні кондиціонера і ввімкненні режиму рециркуляції.

Погіршення якості повітря. Якщо ви відчуваєте погіршення якості повітря в салоні, наприклад, дратівливість очей або подразнення дихальних шляхів, – це може бути наслідком забрудненого фільтра.

Де розташований та скільки коштує

Найчастіше фільтр салону розташований знизу у районі бардачка. На деяких моделях до нього можна дібратись зпід капоту – він може бути розміщений в районі двірників. Зазвичай для заміни фільтра салону не потрібно багато інструменту. Це відносно проста операція яку самостійно може виконати пересічний автолюбитель.

Для бюджетного Renault Logan звичайний фільтр салону коштує 5-10 доларів. Для преміального Jaguar XF вугільний фільтр буде коштувати трохи більше 20 доларів.

Висновки

Регулярна заміна фільтра салону допомагає підтримувати чистоту та якість повітря в салоні автомобіля, поліпшує комфорт та здоров'я пасажирів і підтримує ефективність системи вентиляції та кондиціонування. Рекомендації щодо заміни фільтра зазвичай наведені в інструкції до автомобіля або на веб-сайті виробника. Проте існують описані вище випадки, коли фільтр салону потрібно міняти частіше.