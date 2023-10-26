Хорошо известный eXoMod в очередной раз взялся за кузовные работы из новых материалов, выдав на-гора по ошеломляющей цене обтянутый нестандартным углеродным волокном Challenger с двигателем Hellcat.

В этот раз тюнинговое ателье нацелилось на Dodge Daytona 1969 года. Под композитным плетением того дорожного разбойника бьется сердце Dodge Challenger Hellcat, хрип которого соответствует его дикому экстерьеру. Поскольку все машины eXoMod создаются под заказ и нет двух одинаковых автомобилей даже с использованием машин-доноров, то и в нынешний раз вышел эксклюзив.

Тюнеры использовали старый Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Основное внимание обратили на кузов, салон, а силовой агрегат стал как бы второстепенным. Омологация авто в 1969 году окуталась от носа к хвосту в нестандартное углеродное волокно. Как и кузов предыдущего C68 Carbon, он был спроектирован и разработан исключительно собственными силами, поэтому для сборки израсходовано более 2000 рабочих часов.

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Преимущества включают в себя нестандартную активную выхлопную систему, оригинальную нержавеющую крышку газа и отделку задних фонарей, последовательные светодиодные задние фонари. Стали привлекательными колеса Forgeline DE3C, завернутые в Nitto NT555s, и двухцветная итальянская кожаная обшивка салона.

Фирма-бутик eXoMod нацелилась на Dodge Daytona в 1969 году и сделала из него обольстительный образец осовременивания за потрясающую цену для поклонников эксклюзива. Фото: eXoMod

Машину выполнили в цвете Firenze Red Pearl, чтобы контрастировать с нестандартным покрытием из углеродного волокна на крыле, хвостовой панели, дверных косяках, рокерах и заднем диффузоре. Внизу все от Redeye: 807 лошадиных сил, соревновательная подвеска и все, что осталось от заводской комплектации. Цельный корпус и все стандартные функции безопасности Challenger сохранены.

"Dodge Daytona – это, пожалуй, вершина движения маслкаров конца 60-х годов. Он олицетворяет сырую мощность и эстетику, которые до сих пор привлекают каждого автомобильного энтузиаста. Создание D69 Daytona было моей многолетней мечтой, и я очень рад, что теперь мы можем предложить клиентам этот автомобиль с современными характеристиками и спокойствием", – рассказывает генеральный директор eXoMod Рик Катцефф.

Как и C68, D69 имеет высокую цену. В этот раз eXoMod запросила за свой эксклюзив 394 000 долларов. Как видим, ценник адресован не людям с тонким кошельком.