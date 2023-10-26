Добре знаний eXoMod в черговий раз взявся за кузовні роботи з нових матеріалів, видавши на-гора за приголомшливою ціною обтягнутий нестандартним вуглецевим волокном Challenger із двигуном Hellcat.

Цього разу тюнінгове ательє націлилося на Dodge Daytona 1969 року. Під композитним плетінням того дорожнього розбишаки б'ється серце Dodge Challenger Hellcat, хрип якого відповідає його дикому екстер’єру. Оскільки усі автомобілі eXoMod створюються на замовлення і немає двох однакових автомобілів навіть з використанням автомобіля-донора, то і нинішнього разу вийшов ексклюзив.

Тюнери використали старий Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Основну увагу звернули на кузов, салон, а силовий агрегат став ніби другорядним. Омологація авто 1969 року обернулася від носа до хвоста в нестандартне вуглецеве волокно. Як і кузов попереднього C68 Carbon, він був спроєктований і розроблений виключно власними силами, тож для складання витрачено понад 2000 робочих годин.

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Переваги включають нестандартну активну вихлопну систему, оригінальну нержавіючу кришку газу та оздоблення задніх ліхтарів, послідовні світлодіодні задні ліхтарі. Стали привабливими колеса Forgeline DE3C, загорнуті в Nitto NT555s, і двоколірна італійська шкіряна обшивка салону.

Фірма-бутік eXoMod націлилася на Dodge Daytona 1969 року й зробила з нього звабливий зразок осучаснення за приголомшливу ціну для шанувальників ексклюзиву. Фото: eXoMod

Машину виконали в кольорі Firenze Red Pearl, щоб контрастувати з нестандартним покриттям з вуглецевого волокна на крилі, хвостовій панелі, дверних косяках, рокерах і задньому дифузорі. Внизу все від Redeye: 807 кінських сил, змагальна підвіска та все, що залишилося від заводської комплектації. Цілісний корпус і всі стандартні функції безпеки Challenger збережені.

"Dodge Daytona — це, мабуть, вершина руху маслкарів кінця 60-х років. Він уособлює сиру потужність і естетику, які досі приваблюють кожного автомобільного ентузіаста. Створення D69 Daytona було моєю багаторічною мрією, і я дуже радий, що тепер ми можемо запропонувати нашим клієнтам цей автомобіль із сучасними характеристиками та спокоєм", — розповідає генеральний директор eXoMod Рік Катцефф.

Як і C68, D69 має високу ціну. Цього разу eXoMod запросила за свій ексклюзив 394 000 доларів. Як бачимо, цінник адресовано не для людей з тонким гаманцем.