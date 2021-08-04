Внедорожник покорил такую высоту, что теперь его видно даже из Дании.

Покорение высот – действительно сложное и полезное занятие. Рекламная кампания Ford Explore New Heights (“открывай новые вершины”) бросает вызов альпинистам, предлагая добраться до вершин, “покоренных” внедорожником Ford Explorer.

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Вызов Explore New Heights компания Ford бросила искателям приключений и экстремалам из Норвегии, разместив внедорожник на самой высокой в ​​мире искусственной скале. Альпинистская башня OVER, расположена в Норвегии, имеет высоту более 47 метров.

Акция Explore New Heights была амбициозным проектом, который требовал полгода планирования, привлечения инженеров и архитекторов, которые должны были убедиться, что башня выдержит дополнительный вес.

Фото: скалодром OVER в Норвегии с Ford Explorer на вершине / Ford

Альпинисты, которые приняли вызов Ford, должны были подняться на вершину скалодрома как можно быстрее. Наградой для победителя стала бесплатная двухгодичная аренда того же Explorer, который стоял на вершине. Победителем стал 21-летний альпинист из Бергена, который совершил подъем на башню за три минуты и 33 секунды.

Ford Explorer – это плагин-гибридный семиместный автомобиль, который предлагает настоящие возможности для бездорожья и сочетает в себе бензиновый двигатель EcoBoost с аккумулятором 13,6 кВт-ч и электрическим мотором. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч за шесть секунд.