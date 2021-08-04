Позашляховик підкорив таку висоту, що тепер його видно аж із Данії.

Підкорення висот – справді складне і корисне заняття. Рекламна кампанія Ford Explore New Heights (“відкривай нові вершини”) кидає виклик альпіністам, пропонуючи дістатись до вершин, “підкорених” позашляховиком Ford Explorer.

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Виклик Explore New Heights компанія Ford кинула шукачам пригод та екстремалам з Норвегії, розмістивши позашляховик на найвищій у світі штучній скелі. Альпіністська вежа OVER, розташована в Норвегії, має висоту понад 47 метрів.

Акція Explore New Heights була амбітним проєктом, який вимагав пів року планування, залучення інженерів та архітекторів, які повинні були переконатися, що вежа витримає додаткову вагу.

Фото: скеледром OVER у Норвегії із Ford Explorer на вершині / Ford

Альпіністи, які прийняли виклик Ford, мали піднятись на вершину скеледрому за якмога коротший час. Нагородою для переможця стала безкоштовна дворічна оренда того самого Explorer, що стояв на вершині. Переможцем став 21-річний альпініст з Бергена, який здійснив підйом на вежу за три хвилини і 33 секунди.

Ford Explorer – це плагін-гібридний семимісний автомобіль, який пропонує справжні можливості для бездоріжжя та поєднує в собі бензиновий двигун EcoBoost з акумулятором 13,6 кВт-год та електричним мотором. Він може розганятися від 0 до 100 км/год за шість секунд.