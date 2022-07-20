Показали "заряженный" Ford F-150 Raptor R с 700-сильным V8. Это самый мощный представитель семейства, он должен конкурировать с Ram 1500 TRX.

Еще в феврале прошлого года, презентуя новый F-150 Raptor с 3,5-литровым битурбомотором V6 EcoBoost, Ford объявил, что у пикапа появится еще более экстремальная модификация – с двигателем V8 и суффиксом R в названии. Сегодня производитель устроил официальную премьеру и сразу открыл прием заказов.

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Как и предполагалось, "эрка" получила 5,2-литровую восьмерку с механическим нагнетателем – примерно как у Mustang Shelby GT500. Двигатель вышел не столь мощным – в американской спецификации отдача составляет 710 л.с. и 868 Нм, вместо этого специально адаптировали для эксплуатации в условиях бездорожья, чтобы повысить долговечность и производительность. Как и у обычного "Раптора", ДВС R-версии сочетается с 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода с муфтой подключения передней оси и электромеханической блокировкой заднего дифференциала.

Ford F-150 Raptor R имеет схожую подвеску с амортизаторами Fox с внешними резервуарами и электронным управлением. При этом ему по умолчанию положены 37-дюймовые шины (для младшей модификации без индекса R идут в качестве опции вместо 35-дюймовых), с ними ходы подвесок составляют 13 и 14,1 дюйма. Углы въезда и съезда увеличены с 31 и 23,9 до 33,1 и 24,9 градуса соответственно, дорожный просвет – с 305 до 333 мм.

Визуально восьмицилиндровый пикап выделяется черной радиаторной решеткой, бамперами и расширителями колесных арок, а также оригинальным капотом. При этом оба варианта «Раптора» имеют выпускную систему с управляемой заслонкой, особый декор, спортивные кресла, внедорожный круиз-контроль, мультимедийку с 12-дюймовым тачскрином и массу другого стандартного и опционального оборудования.

Выйдя на рынок, Ford F-150 Raptor R бросит вызов модели Ram 1500 TRX, чей 6,2-литровый V8 развивает 712 л.с. и 881 Нм.