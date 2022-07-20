Представлений "заряджений" Ford F-150 Raptor R з 700-сильним V8. Це найпотужніший представник сімейства, він має конкурувати з Ram 1500 TRX

Ще в лютому минулого року, презентуючи новий F-150 Raptor з 3,5-літровим бітурбомотором V6 EcoBoost, Ford оголосив, що у пікапа з'явиться ще екстремальніша модифікація – з двигуном V8 і суфіксом R у назві. Сьогодні виробник влаштував офіційну прем'єру та одразу відкрив прийом замовлень.

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Як і передбачалося, ерка отримала 5,2-літрову вісімку з механічним нагнітачем - приблизно як у Mustang Shelby GT500. Двигун вийшов не таким потужним – в американській специфікації віддача складає 710 к.с. та 868 Нм, натомість його спеціально адаптували для експлуатації в умовах бездоріжжя, щоб підвищити довговічність та продуктивність. Як і у звичайного «Раптора», ДВС R-версії поєднується з 10-ступінчастим автоматом і системою повного приводу з муфтою підключення передньої осі та електромеханічним блокуванням заднього диференціала.

Ford F-150 Raptor R має схожу підвіску з амортизаторами Fox із зовнішніми резервуарами та електронним керуванням. При цьому йому за умовчанням покладено 37-дюймові шини (для молодшої модифікації без індексу R йдуть як опція замість 35-дюймових), з ними ходи підвісок становлять 13 та 14,1 дюйма. Кути в'їзду та з'їзду збільшені з 31 та 23,9 градуса до 33,1 та 24,9 градуса відповідно, дорожній просвіт – з 305 до 333 мм.

Візуально восьмициліндровий пікап виділяється чорними радіаторними гратами, бамперами та розширювачами колісних арок, а також оригінальним капотом. При цьому обидва варіанти «Раптора» мають випускну систему з керованою заслінкою, особливий декор, спортивні крісла, позашляховий круїз-контроль, мультимедійку з 12-дюймовим тачскрином та масу іншого стандартного та опціонального обладнання.

Вийшовши на ринок, Ford F-150 Raptor R залишить виклик моделі Ram 1500 TRX, чий 6,2-літровий V8 який розвиває 712 к.с. та 881 Нм.