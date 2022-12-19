Краткая версия Ford Fiesta выглядит так, как будто ее нарисовали в Photoshop, но это изображение настоящее.

Малые автомобили, такие как Renault Twingo, Hyundai i10 и Smart ForTwo, хорошо представлены на европейском рынке. Но в США эти машины непопулярны, поскольку на земле дяди Сэма царит большая любовь к пикапам и мощным внедорожникам.

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Но теперь какому-нибудь американцу, видимо, пришла в голову гениальная идея укоротить Ford Fiesta. Автомобиль был замечен в Ричленде, небольшом городке в штате Вашингтон, где эта причудливая укороченная Fiesta, кажется, стояла не менее 8 лет, когда первые изображения появились в социальной сети Reddit.

Самое удивительное, что мини-Fiesta также можно увидеть на Google Maps Street View, сообщает североамериканский сайт CarScoops. Автомобиль находится на стоянке возле парка в городе, запись изображений Google датируется октябрем 2019 года.

Информации об автомобиле мало, но один пользователь Reddit заявил, что владелец отрезал центральную часть Fiesta последнего поколения (до 2017 г.) и сварил заднюю часть. Результатом является Fiesta, которая кажется даже менее 2,70 метрового Smart Fortwo. Колесная база вроде бы не больше метра.

Одним из самых удивительных моментов обрезанной Fiesta есть передняя линия крыши, которая не совсем соответствует задней части автомобиля. Чтобы замаскировать это, эту секцию выкрасили в черный цвет и прикрепили наклейкой с надписью Карли, что, вероятно, является именем владельца.