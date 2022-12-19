Коротка версія Ford Fiesta виглядає так, наче її намалювали у Photoshop, але це зображення справжнє.

Малі автомобілі, такі як Renault Twingo, Hyundai i10 і Smart ForTwo, добре представлені на європейському ринку. Але в США ці машини непопулярні, оскільки на землі дядька Сема панує велика любов до пікапів і потужних позашляховиків.

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Але тепер якомусь американцю, мабуть, спала на думку геніальна ідея вкоротити Ford Fiesta. Автомобіль був помічений у Річленді, невеликому містечку в штаті Вашингтон, де ця химерна вкорочена Fiesta, здається, стояла щонайменше 8 років, коли перші зображення з’явилися в соціальній мережі Reddit.

Найдивніше те, що міні-Fiesta також можна побачити на Google Maps Street View, повідомляє північноамериканський сайт CarScoops. Автомобіль є на стоянці біля парку в місті, запис зображень Google датується жовтнем 2019 року.

Інформації про автомобіль мало, але один користувач Reddit заявив, що власник відрізав центральну частину Fiesta останнього покоління (до 2017 року) і зварив задню частину. Результатом є Fiesta, яка здається навіть меншою за 2,70 метровий Smart Fortwo. Колісна база начебто не більше метра.

Одним із найдивніших моментів обрізаної Fiesta є передня лінія даху, яка не зовсім відповідає задній частині автомобіля. Щоб замаскувати це, цю секцію пофарбували в чорний колір і прикріпили наклейкою з написом Карлі, що, ймовірно, є ім’ям власника.