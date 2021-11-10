Обе модели будут выпускаться на совместном предприятии Ford-Changan в Китае для местного рынка, они выйдут на рынок в ближайшие месяцы.

Китайское министерство промышленности и информатизации опубликовало фотографии и некоторые характеристики пары новых седанов, созданных Ford Motor специально для местного рынка.

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Европейский Ford Mondeo весной 2022 г. будет снят с производства, а выпуск американского Fusion на той же платформе уже прекратился, но в Китае эта модель переживет смену поколений.

Новый Mondeo для КНР будет длиннее, шире и выше нынешней модели, имея габариты 4935 x 1875 x 1500 мм, а колесная база вырастет на 95 мм – до 2945 мм. Среди доступных комплектаций будет показана версия ST-Line на фото ниже .

Фото: Ford Mondeo 2022 / MIIT

Lincoln Zephyr на снимках китайского министерства показан в двух исполнениях: седан с белым кузовом украшен черными акцентами, а машина с бордовым кузовом имеет хромированные детали. Габариты “Зефир” близки к “Мондео” – 4982 × 1865 × 1485 мм, при расстоянии между осями в 2930 мм. Размер колесных дисков может достигать 19 дюймов.

Фото: Lincoln Zephyr / MIIT

Обе новинки построены на одной платформе с кросс-купе Ford Evos, а также делят с ним 238-сильный бензиновый турбомотор. Снимков салонов машин нет, но, вероятно, интерьер также будет в значительной степени унифицирован с Evos.

Фото: китайский Ford Evos / Motor1, Ford