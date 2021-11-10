Обидві моделі будуть випускати на спільному підприємстві Ford-Changan у Китаї для місцевого ринку, вони вийдуть на ринок у найближчі місяці.

Китайське міністерство промисловості та інформатизації опублікувало фотографії та деякі характеристики пари нових седанів, створених Ford Motor спеціально для місцевого ринку.

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Європейський Ford Mondeo навесні 2022 року буде знятий з виробництва, а випуск американського Fusion на тій же платформі вже припинився, але у Китаї ця модель переживе зміну поколінь.

Новий Mondeo для КНР буде довшим, ширшим і вищим за нинішню модель, маючи габарити 4935 x 1875 x 1500 мм, а колісна база зросте на 95 мм – до 2945 мм. Серед доступних комплектацій буде показана на знімках нижче версія ST-Line.

Фото: Ford Mondeo 2022 / MIIT

Lincoln Zephyr на знімках китайського міністерства показаний у двох виконаннях: седан з білим кузовом прикрашений чорними акцентами, а машина з бордовим кузовом має хромовані деталі. Габарити “Зефір” близькі до “Мондео” – 4982 × 1865 × 1485 мм, при відстані між осями у 2930 мм. Розмір колісних дисків може досягати 19 дюймів.

Фото: Lincoln Zephyr / MIIT

Обидві новинки побудовані на одній платформі з крос-купе Ford Evos, а також ділять із ним 238-сильний бензиновий турбомотор. Зображень салонів машин немає, але ймовірно інтер’єр також буде значною мірою уніфікований з Evos.

Фото: китайський Ford Evos / Motor1, Ford