Американская полиция провела сравнительный тест десятка служебных автомобилей, по результатам которого сочла электрический кроссовер Ford наименее эффективным для службы на страже закона и порядка.

Низкая стоимость эксплуатации и быстрое ускорение – отличные качества для автомобиля, но это не все, что имеет значение для правоохранительных органов.

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Американская полиция всегда предпочитала "Форды" среди других американских брендов, от Crown Victoria прошлых лет до современных перехватчиков на базе Explorer. Однако это расположение не распространяется на электрический кроссовер Ford, Mustang Mach-E. Этот претендент на звание автомобиля полиции получил менее благоприятные оценки от испытателей.

Департамент полиции штата Мичиган и несколько правительственных структур провели испытания 11 разных автомобилей и внедорожников для потенциального использования правоохранительными органами. Это было частью программы оценки транспортных средств 2022 модельного года, результаты которой были опубликованы.

Среди протестированных автомобилей были: Ford Mustang Mach-E, несколько версий Chevrolet Tahoe, Dodge Charger и Dodge Durango Pursuit, Ford Police Interceptor Utility и F-150 Police Responder. Каждый из них прошел серию испытаний производительности и опрос водителей касательно удобства использования, где офицеры субъективно оценивали их доступность, простоту использования и общий комфорт.

Mach-E показал лучшие результаты в тестах на ускорение и торможение, чем любой другой автомобиль в испытаниях. Офицеры оценили доступ в багажный отсек (второй лучший результат) и размер и положение педалей (третье место), а также отметили его низкую эксплуатационную стоимость. На этом похвалы Mach-E закончились, поскольку во всех остальных тестах кроссовер занял самое плохое место или второе с конца.

Фото: результаты тестов автомобилей для полиции / The Drive

Четыре офицера поочередно намотали на Mach-E по восемь кругов на трассе Grattan, но среднее время круга у электрического кроссовера оказалось самым медленным из всех протестированных автомобилей. Причем показатели ухудшались по мере уменьшения батареи. Возможно, здесь дело было в чрезмерном износе задней оси, из-за которой Mach-E провалил лосиный тест.

Производительность была не единственной проблемой Mach-E, поскольку он был признан менее удобным в нескольких областях. Жалобы получили руль кроссовера и возможности регулировки, элементы управления зеркалами, дверные замки, переключатели окон и контроль стабильности, а также обзорность приборной панели и объем багажника. Он был признан наименее комфортным транспортным средством в целом и имел худшую обзорность.

Фото: Ford Mustang Mach-E в ливрее полиции / The Drive