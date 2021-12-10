Американська поліція провела порівняльний тест десятка службових автомобілів, за результатами якого визнала електричний кросовер Ford найменш ефективним для служби на варті закону й порядку.

Низька вартість експлуатації та швидке прискорення – це чудові якості для автомобіля, але це не все, що має значення для правоохоронних органів.

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Американська поліція завжди віддавала перевагу “Фордам” з-поміж інших американських брендів, від Crown Victoria минулих років до сучасних перехоплювачів на базі Explorer. Однак ця прихильність не поширюється на електричний кросовер Ford, Mustang Mach-E. Цей претендент на звання автомобіля поліції отримав менш ніж сприятливі оцінки від випробувачів.

Департамент поліції штату Мічиган та кілька урядових структур провели випробування 11 різних автомобілів і позашляховиків для потенційного використання правоохоронними органами. Це було частиною програми оцінки транспортних засобів 2022 модельного року, результати якої були опубліковані.

Серед протестованих автомобілів були: Ford Mustang Mach-E, кілька версій Chevrolet Tahoe, Dodge Charger і Dodge Durango Pursuit, Ford Police Interceptor Utility та F-150 Police Responder. Кожен з них пройшов серію випробувань продуктивності та опитування водіїв щодо зручності використання, де офіцери суб’єктивно оцінювали їхню доступність, простоту використання та загальний комфорт.

Mach-E показав найкращі результати в тестах на прискорення та гальмування, ніж будь-який інший автомобіль у випробуваннях. Офіцери оцінили доступ у багажний відсік (другий кращий результат) та розмір і положенням педалей (третє місце), а також відзначили його низьку експлуатаційну вартість. На цьому похвали Mach-E закінчились, оскільки у всіх інших тестах кросовер посів найгірше місце або друге з кінця.

Фото: результати тестів автомобілів для поліції / The Drive

Чотири офіцери по черзі намотали на Mach-E по вісім кіл на трасі Grattan, але середній час кола в електричного кросовера виявився найповільнішим з усіх протестованих автомобілів. Причому показники погіршувались у міру зменшення заряду батареї. Можливо, тут справа була у надмірному зносі задньої осі, через яку Mach-E провалив лосиний тест.

Продуктивність була не єдиною проблемою Mach-E, оскільки він був визнаний найменш зручним у кількох областях. Нарікання отримали кермо кросовера та можливості регулювання, елементи керування дзеркалами, дверні замки, перемикачі вікон та контроль стабільності, а також оглядовість панелі приладів та обсяг багажника. Він був визнаний найменш комфортним транспортним засобом загалом і мав найгіршу оглядовість, імовірно, частково купеподібний дах.

Фото: Ford Mustang Mach-E в лівреї поліції / The Drive