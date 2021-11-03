Моторы поставляются в комплекте со всем необходимым для быстрой и простой интеграции в автомобили, чтобы превращать машины с ДВС в электрокары.

На автошоу SEMA 2021 компания Ford привезла немало модифицированной техники – четыре десятка спорткаров, внедорожников и пикапов на любой вкус. Одним из шоукаров стал пикап Ford F-100 образца 1978 года, конвертируемый в электромобиль с помощью двигателя от Mustang Mach-E.

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В каталогах спортивного подразделения Ford Performance электрический двигатель можно найти под обозначением Eluminator E-Crate Motor; номер в каталоге M-9000-MACHE. Силовой агрегат идентичен тому, что приводит в движение Mustang Mach-E GT. Электромотор генерирует 285 лошадиных сил мощности и 430 Нм крутящего момента.

Фото: электрический шоукар Ford F-100 Eluminator на базе пикапа 1978 года выпуска / Ford

Он предназначен для конверсии в электротягу машин с поперечным расположением двигателя. Причем имеет допуск к эксплуатации на дорогах общего пользования во всех 50 штатах Америки, то есть у владельцев новосозданных электрокаров не возникнет никаких юридических проблем.

Демонстрационный пикап Ford F-100 Eluminator оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Общая отдача силовой установки составляет 488 лошадиных сил и 859 Нм крутящего момента.