Мотори поставляються в комплекті з усім необхідним для швидкої та простої інтеграції в авто, щоб перетворювати машини з ДВЗ на електрокари.

На автошоу SEMA 2021 компанія Ford привезла чимало модифікованої техніки – чотири десятки спорткарів, позашляховиків та пікапів на будь-який смак. Одним із шоукарів став пікап Ford F-100 зразка 1978 року, конвертований в електромобіль за допомогою мотора від Mustang Mach-E.

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У каталогах спортивного підрозділу Ford Performance електричний двигун можна знайти під позначенням Eluminator E-Crate Motor; номер у каталозі M-9000-MACHE. Силовий агрегат ідентичний тому, що приводить у рух Mustang Mach-E GT. Електромотор генерує 285 кінських сил потужності та 430 Нм крутного моменту. Мотор коштує 3900 доларів.

Фото: електричний шоукар Ford F-100 Eluminator на базі пікапа 1978 року випуску / Ford

Він призначений для конверсії на електротягу машин з поперечним розташуванням двигуна. Причому має допуск до експлуатації на дорогах загального користування у всіх 50 штатах Америки, тобто у власників новостворених електрокарів не виникне жодних юридичних проблем.

Демонстраційний пікап Ford F-100 Eluminator оснащений двома електромоторами, по одному на кожну вісь. Загальна віддача силової установки складає 488 кінських сил і 859 Нм крутного моменту.