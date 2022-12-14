Новые пикапы семейства Super Duty получат бензиновые двигатели V8 мощностью до 430 л. Также будет доступна менее мощная версия на 350 л.

Ford представил совершенно новый вариант двигателя для обновленного семейства грузовиков Super Duty 2020 года.

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7,3-литровый бензиновый двигатель V8 выдает до 430 лошадиных сил при 5500 об/мин и «лучший в своем классе» крутящий момент 644 Нм при 4000 об/мин. Благодаря проверенной архитектуре верхних клапанов, новый V8 также использует масляный насос с переменным рабочим объемом, чрезвычайно большие коренные подшипники, стальной коленчатый вал и форсунки охлаждения поршня для лучшего управления температурой под большой нагрузкой.

Фактически новый двигатель будет доступен в двух версиях мощности. Менее мощный имеет 350 л.с. и 635 Нм крутящего момента будет стандартным для F-450, F-550, новых F-600, F-650 и F-750, грузовиков средней грузоподъемности, а также модели F-53 и F-59 с шасси обновленной серии E. Вариант мощностью 450 л.с., в свою очередь, будет доступен в грузовиках F-250 и F-350, присоединившись к уже предложенным 6,2-литровому V8 и 6,7-литровому V8 дизелю.

"7,3-литровый двигатель разработан для максимальной долговечности в самых строгих условиях, учитывая то, что наши клиенты живут и работают в таких условиях ежедневно", - комментирует Джоэл Белтрамо, менеджер Ford по бензиновым двигателям V8. «Этот двигатель имеет наибольший рабочий объем в своем классе и разработан, чтобы обеспечить преимущества в таких ключевых областях, как мощность, долговечность, простота обслуживания и общие эксплуатационные расходы».

Новый вариант 7,3-литрового двигателя будет работать в паре с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой Ford на всех моделях, кроме F-650 и F-750, которые будут работать с 6-ступенчатой коробкой передач для тяжелых условий.

Еще одной новинкой нового модельного года является добавление функции отбора мощности в стандартную комплектацию моделей, оснащенных 6,7-литровым дизелем Power Stroke. В сочетании с 10-скоростной автоматической коробкой отбора мощности вал отбора мощности обеспечивает стационарный крутящий момент до 407 Нм для кузовов коммерческих транспортных средств, которым необходима прямая мощность двигателя. Это актуально для гидравлического кузова, снегоочистительных машин, генераторов и гидравлических агрегатов. Для грузовиков, оборудованных новым 7,3-литровым газовым двигателем V8, функция отбора мощности будет доступна опционально.