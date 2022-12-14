Нові пікапи сімейства Super Duty отримають бензинові двигуни V8 потужністю до 430 к.с. Також буде доступна менш потужна версія на 350 к.с.

Ford представив абсолютно новий варіант двигуна для оновленого сімейства вантажівок Super Duty 2020 року.

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7,3 - літровий бензиновий двигун V8 видає до 430 кінських сил при 5500 об/хв і «найкращий у своєму класі» крутний момент 644 Нм при 4000 об/хв. Завдяки перевіреній архітектурі верхніх клапанів, новий V8 також використовує масляний насос зі змінним робочим об’ємом, надзвичайно великі корінні підшипники, кований сталевий колінчастий вал і форсунки охолодження поршня для кращого управління температурою під великим навантаженням.

Фактично, новий двигун буде доступний у двох версіях потужності. Менш потужний має 350 к.с. і 635 Нм крутного моменту і буде стандартним для F-450, F-550, нових F-600, F-650 і F- 750, вантажівок середньої вантажопідйомності, а також моделі F-53 і F-59 зі шасі оновленої серії E. Варіант потужністю 450 к.с., своєю чергою, буде доступний у вантажівках F-250 і F-350, приєднавшись до вже запропонованих 6,2-літрового V8 і 6,7-літрового V8 дизеля.

«7,3-літровий двигун розроблений для максимальної довговічності в найсуворіших умовах, враховуючи те, що наші клієнти живуть і працюють у таких умовах щодня», — коментує Джоел Белтрамо, менеджер Ford з бензинових двигунів V8. «Цей двигун має найбільший робочий об’єм у своєму класі та розроблений, щоб забезпечити переваги в таких ключових сферах, як потужність, довговічність, простота обслуговування та загальні експлуатаційні витрати».

Новий варіант 7,3-літрового двигуна буде працювати в парі з новою 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач Ford на всіх моделях, крім F-650 і F-750, які працюватимуть з 6-ступінчастою коробкою передач для важких умов.

Ще однією новинкою нового модельного року є додавання функції відбору потужності в стандартну комплектацію моделей, оснащених 6,7-літровим дизелем Power Stroke. У поєднанні з 10-швидкісною автоматичною коробкою вал відбору потужності забезпечує стаціонарний крутний момент до 407 Нм для кузовів комерційних транспортних засобів, яким потрібна пряма потужність двигуна. Це актуально для гідравлічного кузова, снігоочисних машин, генераторів і гідравлічних агрегатів. Для вантажівок, оснащених новим 7,3-літровим газовим двигуном V8, функція відбору потужності буде доступна опціонально.