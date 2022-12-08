Ford GT першого покоління відродиться із 1500-сильним двигуном. Американська фірма GT1 побудує 30 суперкарів на оригінальних шасі.

Компанія GT1 з Мічигану збудує 30 екстремальних суперкарів на оригінальних шасі Ford GT першого покоління. Машини будуть використовувати напрацювання швейцарської Matech Concepts та двигуни Roush Yates, що розвиває понад 1500 кінських сил. Кузови обіцяють зробити з вуглеволокна від літаків Boeing, причому використовувати оригінальні прес-форми від гоночних Ford GT.

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Мічиганська GT1 вирішила воскресити Ford GT першого покоління. Суперкар випускали в 2005-2006 роках, і якимось дивом на складі Ford Performance збереглися 30 новеньких шасі. Вони і стануть основою майбутніх автомобілів, які виявляться екстремальними варіантами дводверки. Адже рух їх наводитиме не стандартний для моделі V8 5.4 з приводним нагнітачем (558 к.с., 678 Нм), а 1500-сильна "вісімка" Roush Yates RY45, заснована на агрегатах для машин NASCAR.

Мотор об'ємом 7,0 літрів спроектований із чистого аркуша та відсилає до леманівських GT40. Майстерня Roush Yates ретельно підійшла до вибору внутрішніх компонентів, тому RY45 отримав покриті нітридом хрому (забезпечує низький коефіцієнт тертя та високу термостійкість) титанові впускні клапани Del West, вирізаний з високоміцної сталі 4330M розподільний вал і два турбокомпресори Garrett G35. На 93-му бензині двигун видає 1166 кінських сил, але на гоночному паливі та при пікових значеннях наддуву вийде близько 1800 сил.

Геометрія підвісок суперкара заснована на схемах гоночного Matech-Ford GT1 чемпіонату FIA GT. Стокові шасі Ford доповнять регульованими амортизаторами Multimatic DSSV із золотниковими клапанами та кованими моноблочними колесами Forgeline. Це та сама компанія, що постачає диски для нинішнього Ford GT. Всі зовнішні панелі будуть виготовлені з вуглеволокна від фюзеляжів літаків Boeing. Їх виготовлять на модифікованих прес-формах Matech, найбільш чутливі ділянки армують кевларом.

Неважко помітити, що кузов «нового» GT отримає аеродинамічні поліпшення: «зябра» в арках для накачування тиску, масивний сплітер, антикрило і закрилки на капоті, що відводять тепло від радіаторів. У фінальній версії рівень притиску спереду та ззаду можна буде регулювати, виходячи з особливостей траси. Зрозуміло, GT1 залишиться суто трековим суперкаром, проте розробники обіцяють допомогти з його сертифікацією для звичайних доріг.

У проєкті беруть участь три колишні інженери Ford, але сама компанія, можливо, виступає лише консультантом. За деякими даними, ціна дводверки становитиме мільйон доларів.