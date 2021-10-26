Унікальний Ford GT Heritage Edition був помічений у Харкові

У Харкові засвітився рідкісний Ford GT 2005 року випуску. Це вже другий суперкар Форд ГТ в Україні, причому цього разу привезли купе у лімітованій версії Heritage Edition. Вартість такого автомобіля може доходити (і навіть перевалювати) до позначки півмільйона доларів.

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Середньомоторний суперкар Ford GT став спадкоємцем легендарної моделі GT40, яка чотири рази вигравала 24-годинну гонку в Ле-Мані. Саме про неї йдеться у фільмі "Ford проти Ferrari". Зовні автомобіль повторює знаменитого предка. А ще таким суперкаром володів Джеремі Кларксон.

Ford GT оснащений 5,4-літровим компресорним V8 від Mustang із збільшеною до 550 л. с. потужністю. З 6-ступінчастою МКПП купе розганяється до сотні за 3,8 секунди і розвиває 330 км/год. Вартість Ford GT Heritage на аукціонах – близько 500 тисяч доларів.

Загалом у 2005-2006 роках випустили трохи більше 4000 Ford GT, з них лише 343 – у виконанні Heritage Edition. Головна відмінність цієї версії - забарвлення кольору гоночної команди Gulf Team. Саме її GT40 перемагали у Ле-Мані у 1968 та 1969 роках.

Нагадаємо, що ще один Ford GT є у Києві, але виїжджає він останнім часом дуже рідко.