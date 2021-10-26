Уникальный Ford GT Heritage Edition был замечен в Харькове

В Харькове засветился редкий Ford GT 2005 года выпуска. Это уже второй суперкар Ford ГТ в Украине, причем на этот раз привезли купе в лимитированной версии Heritage Edition. Стоимость такого автомобиля может доходить (и даже переваливать) до отметки в полмиллиона долларов.

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Среднемоторный суперкар Ford GT стал наследником легендарной модели GT40, четырежды выигрывавшей 24-часовую гонку в Ле-Мане. Именно о ней идет речь в фильме “Ford против Ferrari”. Внешне автомобиль повторяет знаменитого предка. А еще таким суперкаром владел Джереми Кларксон.

Ford GT оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 от Mustang с увеличенной до 550 л. с. мощностью. С 6-ступенчатой МКПП купе разгоняется до сотни за 3,8 секунды и развивает 330 км/ч. Стоимость Ford GT Heritage на аукционах – около 500 тысяч долларов.

В общей сложности в 2005-2006 годах выпустили чуть более 4 тысяч Ford GT, из них только 343 – в исполнении Heritage Edition. Главное отличие этой версии – окраска цвета гоночной команды Gulf Team. Именно ее GT40 побеждали в Ле-Мане в 1968 и 1969 годах.

Напомним, что еще один Ford GT находится в Киеве, но выезжает он в последнее время очень редко.