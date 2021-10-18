Один из самых популярных кроссоверов из США недавно получил обновление, и его уже завозят в Украину.

Ford Edge 2021 модельного года с пробегом всего 2000 км попал на тест-драйв команды Сумы Рейсинг Тим. У него обновлена решетка радиатора и несколько технических усовершенствований. Под капотом – 2.0 Ecoboost, и переднеприводная компоновка. Он очень динамичный – на первую сотню автомобилю требуется всего 7,5 секунды.

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Об этом кроссовере ходит очень много слухов, многие боятся его покупать из-за не очень высокой надежности, однако большинство владельцев Ford Edge утверждают обратное.

Автомобиль очень просторный, особенно на заднем ряду. У него современное оборудование, чувствительный руль и подвеска, которая хорошо держит в поворотах. В то же время на плохих дорогах автомобиль несколько жесткий.

Ford Edge второго поколения популярен в Украине – на сегодняшний момент их продается около трех сотен по цене от 15 до 33 тысяч долларов.

Больше о рестайлинговом Ford Edge – в видео SRT: