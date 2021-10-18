Один з найпопулярніших кросоверів зі США нещодавно отримав оновлення, і його вже завозять в Україну.

Ford Edge 2021 модельного року з пробігом всього 2000 км потрапив на тест-драйв команди Суми Рейсінг Тім. У нього оновлена решітка радіатора та кілька технічних удосконалень. Під капотом - 2.0 Ecoboost, і передньопривідне компонування. Він дуже динамічний – на першу сотню автомобілю потрібно всього 7,5 секунд.

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Про цей кросовер ходить дуже багато чуток, багато хто боїться його купувати через не дуже високу надійність, однак більшість власників Ford Edge стверджують зворотне.

Автомобіль дуже просторий, особливо на задньому ряду. Він має сучасне обладнання, чутливе кермо та підвіску, яка добре тримає в поворотах. Натомість на поганих дорогах автомобіль дещо жорсткий.

Ford Edge другого покоління популярний в Україні – на нинішній момент їх продається близько трьох сотень за ціною від 15 до 33 тисяч доларів.

Більше про рестайлінговий Ford Edge – у відео SRT: