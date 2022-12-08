Ford GT первого поколения возродится с 1500-сильным двигателем. Американская фирма GT1 построит 30 суперкаров на оригинальном шасси.

Компания GT1 из Мичигана построит 30 экстремальных суперкаров на оригинальных шасси Ford GT первого поколения. Машины будут использовать наработки швейцарской Matech Concepts и двигатели Roush Yates, развивающей более 1500 лошадиных сил. Кузова обещают сделать из углеволокна от самолетов Boeing, причем использовать оригинальные пресс-формы от гоночных Ford GT.

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Мичиганская GT1 решила воскресить Ford GT первого поколения. Суперкар выпускали в 2005-2006 годах, и каким-то чудом на складе Ford Performance сохранились 30 новеньких шасси. Они и станут основой будущих автомобилей, которые окажутся экстремальными вариантами двухдверки. Ведь движение их будет наводить не стандартное для модели V8 5.4 с приводным нагнетателем (558 л.с., 678 Нм), а 1500-сильная "восьмерка" Roush Yates RY45, основанная на агрегатах для машин NASCAR.

Мотор объемом 7,0 литров спроектирован с чистого листа и отсылает к лемановским GT40. Мастерская Roush Yates тщательно подошла к выбору внутренних компонентов, поэтому RY45 получил покрытые нитридом хрома (обеспечивает низкий коэффициент трения и высокую термостойкость) титановые впускные клапаны Del West, вырезанные из высокопрочной стали 4330M распределительный вал и два турбокомпрессора Garret. На 93-м бензине двигатель выдает 1166 лошадиных сил, но на гоночном топливе и при пиковых значениях наддува выйдет около 1800 сил.

Геометрия подвесок суперкара основана на гоночных схемах Matech-Ford GT1 чемпионата FIA GT. Стоковые шасси Ford дополнят регулируемыми амортизаторами Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами и коваными моноблочными колесами Forgeline. Это та же компания, которая поставляет диски для нынешнего Ford GT. Все наружные панели будут изготовлены из углеволокна от фюзеляжей самолетов Boeing. Их изготовят на модифицированных пресс-формах Matech, наиболее чувствительные участки армируют кевларом.

Нетрудно заметить, что кузов "нового" GT получит аэродинамические улучшения: "жабра" в арках для натравливания давления, массивный сплиттер, антикрыло и закрылки на капоте, отводящие тепло от радиаторов. В финальной версии уровень прижима спереди и сзади можно будет регулировать исходя из особенностей трассы. Разумеется, GT1 останется сугубо трековым суперкаром, однако разработчики обещают помочь с его сертификацией для обычных дорог. В проекте принимают участие три бывших инженера Ford, но сама компания, возможно, выступает только консультантом. По некоторым данным, цена двухдверки составит миллион долларов.