Патент был представлен в USPTO в октябре 2021 года, но опубликован только недавно.

За последние годы автомобильная промышленность стала свидетелем многочисленных достижений, и Ford не чужд инновациям. Недавно компания подала патент на двери типа «Крылье чайки» для открывающихся в одну сторону внедорожников.

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Концепция патента под названием «боковая дверь для транспортного средства» была подана в октябре 2021 года и опубликована только недавно, 20 апреля 2023 года. Его подала компания Ford Global Technologies, LLC, зарегистрированная в Дирборне, штат Мичиган. И хотя в опубликованном документе Управления по патентам и торговым маркам США (USPTO) не отмечено, что двери типа "крыло чайки" предназначены для внедорожников, добавленные цифры свидетельствуют об этом.

Концепция дверей типа "крыло чайки" не нова. Впервые он был представлен в культовом Mercedes-Benz 300 SL в 1950-х годах, и с тех пор стал синонимом футуристического и авангардного дизайна. Дверь типа «Крыло чайки» закреплено на петлях на линии крыши и открывается вверх, создавая эффектный вход и выход автомобиля.

Однако патент Форда выводит концепцию на новый уровень, представляя единственную массивную дверь типа «крыло чайки», которая открывается в сторону. Дизайн, безусловно, уникален и делает автомобиль асимметричным, особенно если смотреть сверху.

Помимо эстетической привлекательности двери типа «Крылья чайки» имеют и практические преимущества. Это может обеспечить достаточно места для комфортного входа и выхода пассажиров из автомобиля. Огромное открытие может привести к новым проектам, которые поддержат людей с ограниченными возможностями. Это также может упростить погрузку и разгрузку груза, особенно больших и громоздких вещей, которые могут вызвать хлопоты с традиционными дверями.

Как и в случае со всеми патентами и товарными знаками, это не гарантия того, что Ford в конце концов изготовит автомобиль с таким дизайном дверей типа «крыло чайки». Мы можем увидеть или не увидеть его в будущем.