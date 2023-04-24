Патент було подано до USPTO у жовтні 2021 року, але опубліковано лише нещодавно.

За останні роки автомобільна промисловість стала свідком численних досягнень, і Ford не став виключенням. Нещодавно компанія подала патент на двері типу «Крило чайки» для позашляховиків, які відкриваються в одну сторону.

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Концепцію патенту під назвою «бічні двері для транспортного засобу» було подано в жовтні 2021 року та опубліковано лише нещодавно, 20 квітня 2023 року. Його подала компанія Ford Global Technologies, LLC, зареєстрована в Дірборні, штат Мічіган. І хоча в опублікованому документі Управління з патентів і торгових марок США (USPTO) не зазначено, що двері типу "крило чайки" призначені для позашляховиків, додані цифри свідчать про це.

Концепція дверей типу "крило чайки" не нова. Вперше він був представлений у культовому Mercedes-Benz 300 SL у 1950-х роках, і з того часу він став синонімом футуристичного та авангардного дизайну. Двері типу «Крило чайки» закріплені петлями на лінії даху та відкриваються вгору, створюючи ефектний вхід і вихід автомобіля.

Проте патент Форда виводить концепцію на новий рівень, представляючи єдині масивні двері типу «крило чайки», які відкриваються вбік. Дизайн, безумовно, унікальний і робить автомобіль асиметричним, особливо якщо дивитися зверху.

Крім естетичної привабливості двері типу «Крило чайки» мають і практичні переваги. Це може забезпечити достатньо місця для комфортного входу та виходу пасажирів з автомобіля. Величезне відкриття також може призвести до нових проектів, які підтримають людей з обмеженими можливостями. Це також може спростити завантаження та розвантаження вантажу, особливо великих і громіздких речей, які можуть викликати клопіт із традиційними дверима.

Як і у випадку з усіма патентами та товарними знаками, це не є гарантією того, що Ford зрештою виготовить автомобіль із таким дизайном дверей типу «крило чайки». Ми можемо побачити чи не побачити його в майбутньому.