Новинка создана эксклюзивно для Китая.

Производство Mondeo в США уже завершено, а с европейского конвейера эту модель снимут в этом году. Следующего поколения Ford Mondeo не будет нигде, кроме Китая.

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Mondeo первого поколения разрабатывался как глобальная модель, что отражено в самом его названии, которое происходит от французского Monde – “мир”. Фактически же автомобиль разрабатывался в Германии, а наибольшую популярность получил в Европе, тогда как в США его не слишком жаловали. До актуального пятого поколения модель постепенно теряла популярность, но не в Китае. Поэтому усилиями совместного предприятия Changan-Ford было создано Mondeo нового поколения для КНР. За пределами Китая седан не появится.

Mondeo для Китая на шесть сантиметров длиннее предшественника, а расстояние между осями выросло почти на 10 сантиметров. В дизайне новинки много общего с другой локальной моделью – лифтбеком Evos. Седан получил двухуровневую оптику, причем светодиодные фары он предлагает уже в базовой комплектации. Также заявлен круиз-контроль и огромный экран на всю ширину передней панели, хотя фотографии интерьера производитель не показал.

В движение китайский Mondeo будет приводить 2-литровый турбомотор EcoBoost мощностью 246 лошадиных сил, который работает в паре с восьмискоростной автоматической трансмиссией. Цены на новый Mondeo пока не объявлены.

Фото: Ford Mondeo нового поколения для Китая / Ford