Новинка створена ексклюзивно для Китаю.

Виробництво Mondeo у США вже завершено, а з європейського конвеєра цю модель знімуть цього року. Наступного покоління Ford Mondeo не буде ніде, крім Китаю.

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Mondeo першого покоління розроблявся, як глобальна модель, що відображено у самій його назві, яка походить від французького Monde – “світ”. Фактично ж автомобіль розроблявся у Німеччині, а найбільшу популярність здобув у Європі, тоді як у США його не надто шанували. До актуального п’ятого покоління модель поступово втрачала популярність, але не в Китаї. Тому зусиллями спільного підприємства Changan-Ford було створено Mondeo нового покоління для КНР. За межами Китаю седан не з'явиться.

Mondeo для Китаю на шість сантиметрів довший за попередника, а відстань між осями зросла майже на 10 сантиметрів. У дизайні новинки багато спільного з іншою локальною моделлю – ліфтбеком Evos. Седан отримав дворівневу оптику, причому світлодіодні фари він пропонує вже у базовій комплектації. Також заявлений круїз-контроль та величезний екран на всю ширину передньої панелі, хоча фотографії інтер’єру виробник не показав.

У рух китайський Mondeo буде приводити 2-літровий турбомотор EcoBoost потужністю 246 кінських сил, який працює в парі з восьмишвидкісною автоматичною трансмісією. Ціни на новий Mondeo поки не оголошені.

Фото: Ford Mondeo нового покоління для Китаю / Ford