Ford Fusion и Lincoln MKZ были сняты с производства еще летом 2020 года, а теперь пришло время и для их европейского кузена Mondeo. Производство моделей этого семейства на заводе в Испании свернут через год, в конце марта 2022 года.

Automotive News Europe сообщает, со ссылкой на представителя компании Ford, что причина этого решения в изменении предпочтений покупателей: за последние 20 лет спрос в сегменте, в котором представлен Mondeo, сократился примерно на 80 процентов.

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Главный соперник Ford Mondeo в Европе – Volkswagen Passat. Немецкий производитель подтвердил, что у ”Пассат" будет следующее поколение, однако будет выпускаться только в кузове универсал, а фактической заменой седана в общем портфолио VW Group станет лифтбек Skoda Superb следующего поколения.

Минивены Ford S-Max и Galaxy на базе Mondeo будут еще какое-то время выпускать в Валенсии, но исключительно с гибридными силовыми установками. При этом к концу десятилетия вся легковая линейка Ford для европейского рынка будет состоять исключительно из электромобилей, часть из которых будет собираться на основе платформы MEB концерна Volkswagen, заимствованной в рамках масштабного обмена технологиями.

Косвенной заменой для Mondeo в Европе и Fusion в США должен стать высокий универсал, который уже неоднократно попадал в кадр фотошпионам.

Фото: Ford Mondeo / Ford