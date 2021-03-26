Ford Fusion і Lincoln MKZ були зняті з виробництва ще влітку 2020 року, а тепер прийшов час і для їх європейського кузена Mondeo. Виробництво моделей цього сімейства на заводі в Іспанії згорнуть через рік, в кінці березня 2022 року.

Automotive News Europe повідомляє, з посиланням на представника компанії Ford, що причина цього рішення у зміні вподобань покупців: за останні 20 років попит в сегменті, в якому представлений Mondeo, скоротився приблизно на 80 відсотків.

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Головний суперник Ford Mondeo в Європі – Volkswagen Passat. Німецький виробник підтвердив, що у “Пассат” буде наступне покоління, однак буде випускатись лише у кузові універсал, а фактичною заміною седану в загальному портфоліо VW Group стане ліфтбек Skoda Superb наступного покоління.

Міфнівени Ford S-Max і Galaxy на базі Mondeo будуть ще якийсь час випускати в Валенсії, але виключно з гібридними силовими установками. При цьому до кінця десятиліття вся легкова лінійка Ford для європейського ринку буде складатися виключно з електромобілів, частина з яких буде збиратись на основі платформи MEB концерну Volkswagen, запозиченої в рамках масштабного обміну технологіями.

Непрямою заміною для Mondeo в Європі і Fusion у США повинен стати високий універсал, який вже неодноразово потрапляв у кадр фотошпигунам.

Фото: Ford Mondeo / Ford