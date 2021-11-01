Часть шоу-каров американский бренд уже раскрыл на фото, а всю флотилию уникальных машин на любой вкус представит в течение четырех дней со 2 по 5 ноября.

Автошоу SEMA 2020 было отменено из-за пандемии, но в этом году Ford наверстывает пропуск с огромной коллекцией радикально усовершенствованных спорткаров, внедорожников и пикапов.

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Одним из самых интересных шоукаров на SEMA 2021 будет Tucci Maverick. Это заниженный полноприводный Ford Maverick с кучей нестандартных деталей, напечатанных на 3D. Он также получил нестандартную выхлопную систему Borla с двойными наконечниками из углеродного волокна, более широкой колеей и широкими крыльями.

Также есть безумно крутой Motoring M2 Mustang с 5-литровым мотором Coyote под капотом, усиленным компонентами от Ford Performance, включая нагнетатель, с которыми агрегат производит 750 лошадиных сил. Он также получил пневмоподвеску, регулируемые углы развала/схождения, а также пакет тормозов от Mustang GT350R.

Еще один интересный Mustang – это оранжевый Mach-E California Route One, который выделяется своими огромными 22-дюймовыми колесами Vossen ML-R1. А также солнечные панели на крыше, которые заряжают электрический велосипед RayVolt USA, установленный сзади на стойке Thule.

С остальными уникальными автомобилями Ford можно будет познакомиться в ходе автошоу SEMA 2021, который стартует уже завтра, 2 ноября.

Фото: тюнинг-проекты Ford для SEMA 2021 / Autoevolution