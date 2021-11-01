Частину шоукарів американський бренд вже розкрив на фото, а усю флотилію унікальних машин на будь-який смак представить впродовж чотирьох днів з 2 по 5 листопада.

Автошоу SEMA 2020 було скасоване, через пандемію, але цього року Ford надолужує пропуск із величезною колекцією радикально вдосконалених спорткарів, позашляховиків та пікапів.

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Одним із найцікавіших шоукарів на SEMA 2021 буде Tucci Maverick. Це занижений повнопривідний Ford Maverick з купою нестандартних деталей, надрукованих на 3D. Він також отримав нестандартну вихлопну систему Borla з подвійними наконечниками з вуглецевого волокна, ширшою колією та широкими крилами.

Також є божевільно крутий M2 Motoring Mustang із 5-літровим мотором Coyote під капотом, посиленим компонентами від Ford Performance, включаючи нагнітач, з якими агрегат продукує 750 кінських сил. Він також отримав пневмопідвіску, регульовані кути розвалу/сходження, а також пакет гальм від Mustang GT350R.

Ще один цікавий Mustang – це помаранчевий Mach-E California Route One, який виділяється своїми величезними 22-дюймовими колесами Vossen ML-R1. А також сонячними панелями на даху, які заряджають електричний велосипед RayVolt USA, встановлений ззаду на стійці Thule.

З рештою унікальних автомобілів Ford можна буде познайомитись в ході автошоу SEMA 2021, яке стартує вже завтра, 2 листопада.

Фото: тюнінг-проекти Ford для SEMA 2021 / Autoevolution