Технологии 3D-печати можно использовать для создания ткани с особыми характеристиками.

Пошив обивки для сидений – трудоемкий процесс. К тому же, швы могут быть слабым местом кресел, на которые надеты чехлы: они протираются быстрее, чистятся труднее, мозолят и тому подобное. Другое дело – сплошной чехол из материала, который во всех отношениях лучше обычных технических тканей.

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Компания Ford работает над введением в обращение 3D-чехлов, созданных на уникальной вязальной машине. Готовые изделия выглядят почти так же, как обычные чехлы, однако имеют ряд преимуществ. Одним из них являются безотходное производство. Весь процесс монтажа прост, не требует разрезания и сшивания нескольких кусков. Это полезно для окружающей среды, так как меньше материалов идет на свалку или переработку, и это хорошо с точки зрения затрат, поскольку требуется меньше материалов и рабочей силы.

Фото: инновационная обивка сидений Ford / Ford

Помимо использования материалов и затрат, Ford показывает, что трехмерный трикотаж открывает потенциал для более уникальной обивки с невиданными ранее характеристиками. Например, вместо того, чтобы заказывать отдельную ткань для каждой обивки, можно менять комбинацию нитей пряжи в вязальной машине.

Ford также говорит, что может включать в дизайн карманы для хранения или даже создать определенную картинку, которая меняется в зависимости от угла зрения. Когда 3D-трикотаж появится в автомобилях марки – не сообщается.

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