Hyundai Motor Group объявила о разработке первой в мире системы активного подавления дорожного шума (RANC). Она призвана в значительной мере снизить уровень шума в салоне автомобиля. Первой моделью, в которой будет применена RANC, станет будущий серийный кроссовер марки Genesis.

RANC основана на современной технологии активного шумоподавления (ANC), которая анализирует интенсивность, частоту и фазу шумов с помощью специального сенсора, установленного в автомобиле, и излучает другую звуковую волну в антифазе через шумоподавляющий динамик для эффективного снижения шума.

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Существующий метод шумоизоляции включая звукоизоляцию и динамические демпферы, которые не только увеличивали вес, но и не могли полностью блокировать инфразвук. В отличие от этого, ANC использует намного более легкие компоненты, такие как микрофоны и контроллеры для контроля шума и более эффективного снижения инфразвука. Технология уже доступна в некоторых автомобилям Hyundai Motor Group.

Однако из-за ограничений технологии измерения и анализа шума систему ANC можно было использовать только тогда, когда шум был постоянным, и возникновение шума было предсказуемым. Сегодня ANC чаще всего используется для противодействия постоянному шуму двигателя. Учитывая, что для того, чтобы шумы от дороги и двигателя достигли слуха пассажиров автомобиля, нужно лишь около 0,009, существующая технология была ограничена.

Благодаря первой в мире технологии RANC, Hyundai Motor Group может значительно улучшить тишину в салоне. Новая система может анализировать различные типы шума в режиме реального времени и создавать инвертированные звуковые волны. Например, есть разные типы дорожных шумов, которые может обрабатывать новая технология, такие как резонансные звуки, создаваемые между шинами и колесами, или грохочущие звуки, доносящиеся с дороги.

Принцип работы RANC заключается в следующем: используя датчик ускорения, система рассчитывает уровень вибрации, передаваемой от дороги автомобилю, а управляющий компьютер анализирует дорожный шум. Поскольку его скорость вычислений и передачи сигналов оптимизирована для анализа шума и создания инвертированной звуковой волны, генерируемой DSP (процессор цифровых сигналов), нужно всего 0,002 секунды. Микрофон постоянно отслеживает состояние угнетения дорожного шума и отправляет информацию в DSP. RANC может проводить точный анализ шума и быстрые вычисления для подавления дорожного шума отдельно для водителя, переднего пассажира и пассажиров заднего ряда.

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Основываясь на тестах, оценивающих дорожное покрытие, скорость автомобиля и расположение пассажиров в салоне, RANC удалось снизить уровень шума в салоне на 3 дБ, что на 3 дБ меньше, чем уровень шума в салоне обычного авто. Благодаря этому достижению можно потенциально уменьшить неподрессоренную массу автомобиля, используя меньше звукоизолирующих деталей и демпферов, чем сейчас.

Процесс исследований и разработок RANC для массового производства занял шесть лет. В частности, Hyundai Motor Group привлекла к сотрудничеству Корейский институт науки и технологий, стартапы WeAcom, ARE, BurnYoung и другие. Исследование акустических характеристик новой системы активного шумоподавления проводились совместно со специалистами Harman, ведущего производителя автомобильных акустических систем.

Hyundai Motor Group подала в соответствующие организации Южной Кореи и США патентную заявку о размещении датчиков и способе выбора сигнала, основную технологию RANC.

Первыми автомобилями, в которых применены технологии RANC, станут модели премиального бренда Genesis. Также система активного подавления дорожного шума будет устанавливаться в будущие модели электромобилей и моделей, работающих на водороде.

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